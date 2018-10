L’Assemblée annuelle des évêques orthodoxes des États-Unis a tenu sa neuvième réunion le 2 octobre à Cleveland (Ohio). La journée a commencé par la célébration de la Divine Liturgie en la cathédrale serbe Saint-Sava à Parma. L’archevêque Dimitri, doyen d’Amérique [Patriarcat de Constantinople], président de l’Assemblée, a ouvert la réunion par une prière. Le métropolite de Nysse Grégoire, secrétaire de l’Assemblée, a procédé à l’appel des présents, au nombre de 25. Avant l’assemblée, les hiérarques de l’Église orthodoxe russe hors-frontières avaient avisé le président que leur participation à l’Assemblée serait suspendue à la lumière des événements en cours en Ukraine. Après l’appel, l’archevêque Dimitri a prononcé son discours d’ouverture. Rappelant les paroles du saint apôtre Paul aux Corinthiens « Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux » (I Cor. 16,9). Son Éminence a poursuivi : « La porte est ouverte, mais il y a de nombreux adversaires pour nous, également. De nombreux défis. C’est pourquoi il est d’importance vitale d’être ensemble, d’agir ensemble, de renforcer le travail de cette Assemblée ». L’archevêque a exprimé ensuite sa tristesse au sujet de l’absence des évêques du Patriarcat de Moscou et a déclaré : « étant donné les nombreuses et différentes questions d’importance ecclésiastique et géopolitique que traitent nos Églises Mères, je saisis cette occasion pour souligner la nécessité pour notre Assemblée, plus que jamais, de renforcer nos relations et de continuer notre travail essentiel au service des fidèles orthodoxes de ce pays ». Après l’approbation de l’ordre du jour et du procès-verbal de l’an passé, l’archevêque Michel, trésorier de l’Assemblée, a présenté son rapport financier et proposé le budget. Le trésorier a encouragé les hiérarques à continuer de soutenir financièrement l'Assemblée. Le secrétaire a présenté un bref compte-rendu des activités des comités de l’Assemblée en 2018. Le secrétaire, qui assure la liaison avec l’OCF (« Orthodox Christian Fellowship ») a souligné l’importance pour cet organisme de s'adresser aux étudiants de première année des collèges orthodoxes pendant leurs 40 premiers jours sur le campus, afin de les engager dans la vie de l’église orthodoxe pendant leurs études. Il a appelé les hiérarchies à soutenir les efforts de l’OCF, en encourageant les paroisses à lui communiquer les noms des étudiants de première année des collèges afin qu’il puisse les contacter. À la fin de la séance de travail, deux conférenciers invités, le R.P. Alkiviadis Calivas, professeur émérite de liturgie à l’école de théologie hellénique « Holy Cross », et le révérend père Dr. John Morris, prêtre émérite, ont présenté aux hiérarques un exposé sur le thème du baptême, de la chrismation et de la réception des convertis. Les conférenciers ont mis l'accent sur la diversité des pratiques dans les différentes juridictions et même parmi les hiérarques. La discussion a révélé que l’Assemblée devait approfondir cette question délicate afin d’aboutir à une réponse avisée du point de vue pastoral et appropriée du point de vue canonique.

