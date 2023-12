La panégyrie de saint Alypios le Stylite à Antalya

Dans une atmosphère particulière de joie spirituelle, au cours des deux jours du 8 au 9 décembre 2023, la Métropole de Pisidie a honoré, selon le calendrier julien, saint Alypios le Stylite, dans la sainte église du même nom à Antalya.

Les célébrations ont commencé la veille par la vigile solennelle et se sont terminées le jour de la fête par la Divine Liturgie, présidée par Son Éminence le métropolite d’Arkalochori, Kastelli et Viannos, Monseigneur André, avec comme concélébrants Son Éminence le métropolite local de Pisidie, Monseigneur Job, et l’évêque auxiliaire, Son Excellence Monseigneur Ambroise d’Eudociade, et avec la participation du clergé et de nombreux fidèles des paroisses d’Antalya, Side et Alanya. Était également présent le consul général d’Ukraine à Antalya, M. Alexandre Voronin.

Le métropolite André d’Arkalochori en visite, professeur de la faculté de théologie de l’Université Aristote de Thessalonique, exprimant sa joie de sa présence dans la ville historique d’Antalya, a adressé une homélie édifiante à la congrégation. Après la Divine Liturgie, un concert de chants liturgiques et populaires fut donné par la chorale de la paroisse sous la direction de Mme Lydia Maslova. Puis, un repas festif convivial a été servi à tous les participants.

La sainte église de saint Alypios le Stylite a été érigée au cœur de la vieille ville en 1844 par les frères Eustratios et Ephraim Daniiloglou comme chapelle familiale. Elle est revenue en possession de l’Église lorsqu’elle fut rachetée en 2011 par le Patriarcat œcuménique grâce à l’action du métropolite Sotirios de Pisidie de bienheureuse mémoire. C’est la première église qui depuis lors a commencé à fonctionner de manière permanente au sein de la Sainte Métropole de Pisidie, répondant aux besoins spirituels des milliers de chrétiens orthodoxes qui vivent dans la région d’Antalya, célébrant quotidiennement les offices liturgiques et les autres saints mystères.