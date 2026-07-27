La paroisse orthodoxe Sainte-Anne célèbre sa fête paroissiale en Bretagne

La divine liturgie a été célébrée par le père Maxime Le Diraison, recteur de la paroisse, en présence du diacre Sergueï, venu de la paroisse orthodoxe de la Résurrection à Nantes. Les chants liturgiques ont été portés par la matouchka Bénédicte, contribuant à la beauté priante de cette célébration.

Cette fête a également été marquée par l’arrivée d’une nouvelle icône placée sur l’autel : l’icône de la Visitation de la Mère de Dieu à sainte Élisabeth, écrite par l’iconographe Natali. Cette image rappelle la rencontre pleine de joie et d’humilité entre les deux femmes, dont les enfants, le Christ et saint Jean le Précurseur, sont au cœur de l’accomplissement des promesses divines.

À l’issue de la liturgie, les fidèles se sont retrouvés autour d’agapes festives, dans un climat fraternel et chaleureux. Cette rencontre a prolongé la joie de la célébration liturgique et manifesté la vitalité d’une communauté orthodoxe enracinée dans la terre bretonne.

En cette fête de sainte Anne, la paroisse a ainsi rendu grâce pour la continuité de la foi chrétienne en Bretagne, depuis les saints évangélisateurs des premiers siècles jusqu’à la vie ecclésiale orthodoxe d’aujourd’hui.