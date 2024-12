La pêche miraculeuse et l’appel des disciples selon Luc

Dans notre article précédent, nous avons analysé les récits de l’appel des premiers disciples selon les synoptiques et Jean, en soulignant les similitudes et divergences. Nous approfondissons à présent le récit propre à l’Évangile de Luc, qui présente une perspective unique sur cet appel, enrichie par des détails significatifs comme la pêche miraculeuse.

Dans l’Évangile de Luc, Simon Pierre apparaît pour la première fois dans le récit de la pêche miraculeuse :

Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de Lui pour entendre la parole de Dieu, Il vit au bord du lac deux barques, d’où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l’une de ces barques, qui était à Simon, et Il le pria de s’éloigner un peu de la terre. Puis Il s’assit, et de la barque Il enseigna la foule. Lorsqu’Il eut cessé de parler, Il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon Lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur Ta parole, je jetterai le filet. L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu’elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-Toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l’épouvante l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu’ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur d’hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et Le suivirent. Lc 5:1-11

Ainsi, chez Luc, nous découvrons encore une autre version de l’appel des disciples. À la différence de celles de Matthieu et de Marc, elle met en scène non pas quatre, mais trois disciples : Pierre, Jean et Jacques, ceux-là mêmes qui seront classés à part par les synoptiques comme les disciples les plus proches de Jésus.

Les récits de tous les synoptiques font mention de filets : chez les deux premiers évangélistes, Pierre et André jettent un filet, tandis que Jacques et Jean réparent des filets avec leur père ; chez Luc, les pêcheurs lavent des filets. Tous les récits rapportent les paroles de Jésus où il affirme qu’Il fera de ses disciples des « pêcheurs d’hommes » : chez deux évangélistes ces paroles sont adressées à Pierre et à André, chez Luc, seulement à Pierre.

Il n’y a qu’une façon de concilier les récits de Matthieu et de Marc avec celui de Luc : c’est d’admettre qu’il s’agit de deux épisodes différents.

Telle était l’opinion de saint Augustin, qui estimait que l’épisode décrit par Luc avait eu lieu avant celui décrit par les deux autres synoptiques :

« Il faut donc admettre que le fait rapporté par saint Luc fut antérieur à la vocation formelle des quatre disciples ; que le Seigneur ne les appela point dans cette circonstance à Le suivre, mais prédit seulement à Pierre que dorénavant il prendrait des hommes. Ce qui ne voulait pas dire qu’il ne prendrait jamais plus de poissons ; car nous lisons que même après la résurrection du Sauveur, les apôtres se livraient encore à la pêche (Jn 21:3)… Ainsi l’on peut comprendre que les disciples revinrent pêcher selon leur coutume sur la mer de Galilée, et qu’ensuite eut lieu ce que rapportent saint Matthieu et saint Marc : c’est-à-dire que le Seigneur les appela deux à deux, d’abord Pierre et André, puis les fils de Zébédée. Aussi bien cette fois ils n’amenèrent pas leurs barques à terre comme ayant l’intention de revenir un autre jour à la pêche, mais ils suivirent Jésus-Christ comme un Maître qui les appelait et leur intimait l’ordre de s’attacher à Lui. » Augustin d’Hippone, L’accord des évangélistes, PL 34, 1097.

Tout un enchaînement de rencontres entre Jésus et ses futurs disciples se dessine à partir du moment où deux disciples de Jean-Baptiste ont suivi Jésus. Un de ces deux disciples est André : il trouve son frère Pierre et l’amène auprès de Jésus, puis les deux frères retournent à leur activité de pêcheurs.

Ensuite, lors de la pêche miraculeuse, Jésus dit à Pierre seul qu’il en fera un « pêcheur d’hommes ».

Enfin Jésus trouve André et Pierre et leur répète à tous les deux ce qu’il a déjà dit une fois à Pierre : ils abandonnent leurs filets et le suivent.

Le tableau qui se dégage pour Jean et Jacques est le suivant. Jean, supposé être « l’autre disciple » de Jean-Baptiste, suit Jésus avec André et passe chez lui toute la journée. Ensuite, il est probablement témoin des premiers miracles de Jésus, puis, après un moment d’interruption, il apparaît accompagné de son frère Jacques lors de la pêche miraculeuse.

Cet article fait partie de la série basée sur les six volumes de “Jésus-Christ. Vie et Enseignement” par le métropolite Hilarion Alfeyev, disponible tous les vendredis sur cette page. Pour obtenir votre exemplaire du premier volume, “Début de l’Évangile”, visitez le site des Éditions des Syrtes.