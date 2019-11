L’église « Saint-apôtre-André » à Johannesburg, en Afrique du Sud, sera consacrée le samedi 30 novembre. L’office de dédicace sera célébré par le métropolite Joseph d’Europe occidentale et méridionale de l’Église orthodoxe roumaine. Cet événement représente le couronnement des efforts de la communauté roumaine locale qui ont commencé il y a six ans, lorsqu’a été posée la première pierre de l’église dans la banlieue de Midrand. Les travaux effectifs ont commencé en 2014. La paroisse d’Afrique du Sud a débuté en l’an 2000, lorsque la communauté des fidèles roumains de Johannesburg a fondé, avec le père Mircea Corpodean, l’association chrétienne orthodoxe roumaine « Saint André ». Entre 2000 et 2002, les offices étaient célébrés dans des espaces privés et, entre 2002 et 2008 les Roumains se sont joints aux fidèles grecs, africains et anglais en l’église « Saint-Nicolas-du-Japon » à Brixton. Entre les mois de février et juillet 2008, les offices avaient lieu dans une chapelle aménagée dans la résidence du prêtre à Edenvale. En 2008, le prêtre Mircea Corpodean a été transféré à la paroisse roumaine d’Auckland, en Nouvelle Zélande et son successeur à Johannesburg a été le prêtre Răzvan Tatu. Depuis sa venue en Afrique, les offices ont eu lieu en l’église Saint-Nectaire, dans le quartier d’Orange Grove. Ensuite a été acheté un terrain Midrand, où se trouve désormais la première église roumaine d’Afrique.

Source (dont photographie) : Basilica