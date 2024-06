« La Prière de Jésus selon les moines du Mont Athos », un nouveau livre de Jean-Claude Larchet paru aux éditions Salvator

Le Mont Athos est depuis plus de dix siècles « l’écrin de la Prière de Jésus ». Les grands spirituels athonites contemporains, dont les enseignements et les témoignages sont présentés ici, sont parmi les meilleurs héritiers de la tradition qui l’a transmise, mais aussi parmi ses meilleurs praticiens et en conséquence parmi ceux qui sont les plus aptes à en parler de manière adéquate. Ayant consacré la plus grande partie de leur vie à cette pratique (que certains considèrent avec humour comme étant leur « métier ») et ayant franchi toutes les étapes et les difficultés qui lui sont inhérentes et qui mènent à son accomplissement, leurs propos ne sont pas théoriques, mais fondés exclusivement sur leur expérience intime, ce qui leur donne une simplicité, une fraîcheur et un poids que n’ont pas les études historiques ou les synthèses abstraites. Leurs charismes confirment la valeur de leur expérience, et la sainteté de plusieurs d’entre eux a d’ores et déjà été reconnue par l’Église.

La première de ce livre, intitulée « La Prière de Jésus selon les grands spirituels athonites du XXe siècle » est un exposé synthétique qui présente successivement : 1) la nature et but de la Prière de Jésus (sa formule, ses avantages, son but, les modalités de sa pratique, ses étapes, la synergie qu’elle implique de l’effort humain et de la grâce divine ; 2) son contexte et ses présupposés orthodoxes (sa différence avec des pratiques analogues – yoga, méditation…–, ses prérequis ecclésiaux, ses prérequis et concomitants ascétiques) ; 4) ses fruits spirituels (et secondairement ses effets positif sur le psychisme et le corps).

La seconde partie, qui occupe le plus grand nombre de pages, intitulée « Petite Philocalie athonite contemporaine de la Prière du cœur », est un recueil des enseignements sur ce sujet de grands pères spirituels et higoumènes athonites du XXe et du XXIe siècles. Cette anthologie comporte un certain nombre de textes inédits en français ou qui ont fait l’objet d’une traduction nouvelle.

Cet ouvrage paru aux éditions Salvator, est le premier volume d’une nouvelle collection, « Voix de l’Orthodoxie », patronnée par le père Jivko Panev. Jean-Claude Larchet, La Prière de Jésus selon les moines du Mont Athos, Salvator, Paris, 2024, 238 pages.