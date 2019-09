Le bureau du Conseil d’Églises chrétiennes en France (CECEF), présidé par son Éminence, le métropolite Emmanuel de France, s’est réuni le 24 septembre en séance ordinaire.

La réunion a eu lieu au siège de la Métropole grecque orthodoxe de France et a débattu, outre l’agenda, de leurs positions concernant les questions bioéthiques. Ils ont discuté d’actions communes en faveur de la protection de l’environnement et de l’organisation de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, qui a lieu chaque année.

L’institution de la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens date de 1908 et se déroule chaque année du 18 au 25 janvier dans le monde entier.

La réunion a également abordé des questions de coopération future quant à la représentation du christianisme en France, où le principe de laïcité entendu comme une séparation complète de l’Église et de l’État revêt une importance primordiale pour les citoyens français.

Le Conseil d’Églises chrétiennes de France (CECEF) a été créé en 1987 et est composé de représentants de l’Église catholique romaine, de l’Église orthodoxe, de l’Église protestante, des anciennes Églises orientales et de l’Église anglicane.

Son Éminence, le Métropolite Emmanuel de France s’est dit satisfait des progrès accomplis par le Conseil et a suggéré d’organiser plus d’actions communes en améliorant la communication. Comme il l’a dit de manière caractéristique : « nous devons œuvrer pour la paix entre les religions en Europe, et nous ne pouvons le faire que si nous sommes unis en tant que chrétiens, et non lorsque nous permettons à d’autres facteurs de nous séparer et de nous diviser ». Enfin, son Éminence a invité à déjeuner les membres du bureau.

