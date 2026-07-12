La Sainte Métropole de Pisidie ​​honore son fondateur

Le dimanche 12 juillet 2026, selon le calendrier julien, la Sainte Métropole de Pisidie ​​a célébré la mémoire de son fondateur, saint Paul, l’apôtre coryphée des nations, en l’église qui porte son nom à Sidé (Manavgat). La veille, l’archipasteur, Son Éminence le Métropolite Job de Pisidie, a présidé la vigile festive et le jour de la fête, il a concélébré la Divine Liturgie avec le Père Angelos Vakalopoulos, d’Athènes, président de la Société pour la Culture Méditerranéenne, et le clergé de la Métropole, en présence de nombreux fidèles venus de Sidé, d’Antalya et d’Alanya, ainsi que d’un groupe de pèlerins de Grèce.

Dans son homélie, le Métropolite a souligné qu’Antioche de Pisidie ​​était devenue l’épicentre de la diffusion du christianisme « à toutes les nations », car c’est là que l’Apôtre des Gentils a prêché l’universalité du salut en Jésus-Christ. «L’universalité du salut en Christ signifie qu’il est destiné à tous les hommes, sans distinction de nationalité, de statut social ou de péchés antérieurs», a déclaré le métropolite, ajoutant

«qu’aujourd’hui, près de deux mille ans plus tard, l’Église de Pisidie ​​continue de proclamer la bonne nouvelle du salut universel de l’humanité, aussi bien aux plus proches qu’aux plus lointains». Et il a conclu : «Aujourd’hui, l’Église de Pisidie ​​n’est ni un club ethnique ni un parti politique, mais une source spirituelle de salut, un lieu de réconciliation et d’union de l’homme avec Dieu par la participation aux saints mystères, par lesquels les fidèles reçoivent la grâce divine et deviennent le Corps du Christ, unissant des personnes d’origines diverses dans leur effort commun pour la perfection spirituelle en Christ.»

À la fin de la Divine Liturgie, un Trisagion a été célébré pour le repos de l’âme du métropolite Sotirios Trampas, de bienheureuse mémoire, fondateur de la sainte église, dont la mémoire est honorée et perpétuée avec amour et respect. À l’issue de la célébration, une réception a été offerte à la pieuse assemblée dans la salle paroissiale.

L’église Saint-Paul a été construite près de la ville antique de Sidé, dans la municipalité de Manavgat, sur la volonté du métropolite Sotirios Trampas, de bienheureuse mémoire, et avec l’approbation des autorités locales. Elle est en activité depuis Pâques 2022 et a été consacrée en juillet de la même année.