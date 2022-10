La science des saintes reliques

Déclaration de comité épiscopal et de membres du conseil de l’archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale : Le 24 février 2022, le métropolite Jean de Doubna, les évêques auxiliaires Syméon de Domodedovo et Elisée de Reoutov et les membres du Conseil d’administration de l’Archevêché des églises orthodoxes de tradition russe en Europe occidentale avaient « exprimé leur consternation à propos de la situation dramatique créée par l’invasion et les opérations

La suite de l’article est réservée aux abonnés d’Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d’articles complets, veuillez : S’abonner

Se connecter