Le dimanche 14 juillet 2024, la Métropole de Pisidie ​​a célébré la synaxe des saints ayant brillé en Pisidie, à Sidé et à Antalya. Cette fête est célébrée chaque année le dimanche le plus proche du 16 juillet, lorsque l’Église célèbre la mémoire des 15000 saints martyrs de Pisidie.

À Antalya, l’agrypnie solennelle et la Divine Liturgie ont été présidées par l’évêque local, Son Éminence le métropolite Job de Pisidie, qui a concélébré avec le clergé de l’église de saint Alypios. Dans son homélie, le Métropolite a rappelé que cet étonnant chœur de saints est le fruit de la semence divine de la Parole de Dieu, que le saint Apôtre des Nations Paul a semé dans le champ spirituel de la Pisidie ​​et de la Pamphylie lors de son premier voyage apostolique. Et il conclut :

“Il est surprenant de constater combien de diversité nous trouvons dans la vie des saints qui ont brillé au pays de Pisidie ​​et de Pamphylie. Mais pour l’Église, gérer la diversité n’a rien de nouveau. Le mystère du salut est défini comme la réconciliation de ceux qui se distinguent par des origines culturelles différentes, par des races, nationalités et classes sociales différentes. L’Église n’est rien d’autre qu’une assemblée de ceux qui sont réconciliés par la mort et la résurrection du Christ, avec leur participation aux saints mystères fondamentaux du Baptême et de la Sainte Eucharistie. Tous les croyants, quelle que soit leur situation, sont appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à devenir saints. C’est à cela que Dieu lui-même nous appelle en disant : « Soyez saints, car je suis saint » (1 Pierre 1, 16) ».