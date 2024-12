La troisième séance de la formation « Orthodoxie et médias » abordera la communication du Christ

La troisième séance de la formation « Orthodoxie et médias » de l’Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge aura lieu mardi 3 décembre à partir de 19h30. Elle abordera, à l’aide d’extraits des Évangiles, la pédagogie du Christ dans la relation qu’il établit avec ses interlocuteurs. Comment peut-elle guider et inspirer la communication ? L’intervenant est Christophe Levalois.

Il est toujours possible de s’inscrire à la formation qui comprend 14 séances pour suivre celles-ci en direct via la plateforme numérique de l’institut et en différé. La possibilité de ne suivre qu’une ou quelques séances est également proposée. Pour plus d’informations sur la formation, voir ici, pour s’inscrire : cette page.