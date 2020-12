Bertrand Vergely est l’invité de l’émission de télévision « L’orthodoxie, ici et maintenant » du mois de décembre, sur KTO (ci-dessous), pour son ouvrage récemment paru « La vulnérabilité ou la force oubliée » (Le Passeur, 288p., 20,90 euros). « À l’opposé du présupposé général, l’auteur démontre avec force combien la vulnérabilité permet d’habiter le monde avec plus de force et d’harmonie. »