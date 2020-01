L’ambassadeur américain à Athènes a abordé la question de l’orthodoxie avec le vice-ministre grec des Affaires étrangères

Le vice-ministre grec des Affaires étrangères, Kostas Vlasis, a rencontré, le 27 janvier 2020, l’ambassadeur des États-Unis à Athènes, Geoffrey Pyatt. La conversation s’est étendue aux questions de l’orthodoxie et de la foi. M. Pyatt a tout d’abord félicité le vice-ministre pour son entrée en fonction et a souligné l’importance qu’attribuent les États-Unis à la participation de la Grèce à l’initiative américaine « Alliance pour la liberté religieuse ». Dans un tweet, l’ambassadeur américain a « félicité le vice-ministre pour sa nouvelle fonction, qui comprend le travail d’importance vital avec la diaspora gréco-américaine, le rôle essentiel du Mont Athos dans la société grecque, sa signification pour la liberté religieuse, la tolérance et son lien indéfectible avec le Patriarcat œcuménique ».

