L’archevêque Anastase d’Albanie sur la maladie de notre temps

« Les maladies ne sont pas quelque chose d’étrange, elles sont une partie de notre vie », a souligné l’archevêque Anastase de Tirana, Durrës et toute l’Albanie en la cathédrale de la Résurrection à Tirana dans sa brève homélie lors de la Divine Liturgie d’hier.

Au sujet du passage de l’Évangile (Lc, 8, 43-47), Sa Béatitude a déclaré que nous chrétiens orthodoxes avons le moyen de faire face à tout type de maladie, tout en envoyant un message selon lequel, avec les mots du Seigneur « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée » (Lc 8,50), nous pouvons puiser la force de faire face à la grande maladie de notre temps, le coronavirus, qui met à l’épreuve beaucoup de nos frères et sœurs.

« Avec la crainte, avec la foi, avec la hardiesse, tout sera surmonté et le soleil brillera dans la vie de tous nos frères et sœurs », a-t-il conclu. « Il est intéressant que le Seigneur demande de manière étrange « qui m’a touché ? » alors que la foule l’écrasait. Comme elle L’avait touché d’une manière particulière, il voulait simplement présenter ce cas merveilleux. Si nous devions résumer le passage en un mot, nous dirions que cette femme affligée L’a touché avec effroi. Dans ce mot, il y a beaucoup de confiance, beaucoup d’humilité, beaucoup d’espoir. Elle L’a touché avec effroi et a immédiatement trouvé sa guérison. Et le reste de la narration est étonnant. Après un miracle, on annonce que la fille de Jaïre est morte. Et ici, ce que dit le Seigneur est décisif : » Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée « . Retenons également ces trois mots pour nous-mêmes face à l’épreuve que représente pour nous cette maladie très difficile, le coronavirus mortel. Beaucoup de gens, nos frères, souffrent. La parole réconfortante du Seigneur dit : « Ne crains pas, crois seulement et tu seras sauvé. » Avec la crainte, avec la foi, avec la hardiesse, tout sera surmonté et le soleil brillera dans la vie de tous nos frères et sœurs. »

