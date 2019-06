L’archevêque est l’auteur du livre (en roumain) « Saint Irénée de Lyon, polémiste et théologien » dans lequel sont décrits la vie et les enseignements du saint. Il a également traduit en langue roumaine l’œuvre de St Irénée « La démonstration de la prédication apostolique ». Dans la crypte de l’église Saint-Irénée à Lyon, l’archevêque Irénée a célébré la divine liturgie avec l’évêque Marc de Neamț et plusieurs prêtres du Patriarcat de Roumanie en France. Après la liturgie, l’archevêque Irénée, l’évêque Marc et les prêtres se sont rendus à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste, à la basilique de Fourvière et à l’amphithéâtre des Trois Gaules.

