L’archevêque d’Amérique Élpidophore annonce la création d’un nouveau vicariat pour les communautés de tradition slave

Par un communiqué du bureau de presse de ce jour, l’Archevêché d’Amérique du Patriarcat de Constantinople annonce la création d’un vicariat pour les communautés de tradition slave.

« Le lundi 9 mars 2020 à New York, après l’approbation de l’Église -Mère de Constantinople en novembre dernier, à la demande du conseil diocésain, Son Éminence l’archevêque Élpidophore, primat de l’archevêché grec d’Amérique et exarque du patriarcat œcuménique, a annoncé la création du vicariat pour les communautés chrétiennes orthodoxes de tradition slave.



Le nouveau vicariat relèvera directement de l’archevêque Élpidophore et au début comprendra des fidèles appartenant aux trois communautés orthodoxes suivantes : à la cathédrale de sainte Matrone de Moscou à Miami, au monastère de saint Nicolas de Myre à North Fort Myers en Floride, et à la cathédrale de saint Jean le Baptiste à Brooklyn.

Le clergé du vicariat comprend : le très révérend archimandrite Alexander Belya, le très révérend archiprêtre Vasiliy Deyak, le révérend archiprêtre Oleksandr Belya, le révérend archiprêtre Ioann Spasyuk, le révérend protodiacre Rostislav Zadorozhnyy et le révérend diacre George A. Hero.



L’archevêque Élpidophore a nommé le très révérend archimandrite Alexander Belya le premier vicaire du Vicariat. »

