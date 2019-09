L’archevêque d’Amérique Elpidophore (Patriarcat œcuménique) a participé à une réunion imprévue, le 25 septembre, avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan à l’hôtel Cipriani de Manhattan. Le président était accompagné par son proche conseiller Ömer Çelik, ancien ministre des Affaires européennes. La rencontre a été cordiale et la discussion a porté sur les minorités en Grèce et en Turquie, la nécessité de restaurer l’orphelinat sur l’île des Princes (Buyukad) et les perspectives de réouverture de l’École théologique de Halki. L’archevêque Elpidophore a mis en évidence toutes les questions concernant la protection totale de la liberté religieuse et des droits de l’homme en général. Après avoir été informé sur les activités et les réalisations de l’archidiocèse grec aux États-Unis, le président Erdoğan a invité l’archevêque à lui rendre visite lors de son prochain passage en Turquie. Le président avait demandé cette rencontre avec l’archevêque Elpidophore, raison pour laquelle celui-ci s’était rendu à l’hôtel où résidait le président. Le 26 septembre, l’archevêque a reçu au siège de l’archidiocèse le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, qu’il a qualifié de « Premier ministre prometteur », ajoutant : « Vous êtes jeune et vous avez le courage. Le peuple grec attend beaucoup de vous, parce que vous pouvez faire avancer la Grèce… La diaspora grecque a toujours soutenu et soutiendra la Grèce ». Le 27 septembre, l’archevêque a reçu le président chypriote Nikos Anastasiadis au siège de l’archevêché et a remercié l’archevêque Chrysostome de Chypre pour « son important soutien financier à la rénovation du séminaire de Halki, alors que lui-même était métropolite de Bursa ». L’archevêque Elpidophore a déclaré également : « En tant que hiérarque du Trône œcuménique en charge du pastorat des orthodoxes des États-Unis, je prie pour voir Chypre unie, où tous les citoyens vivront ensemble en harmonie et bénéficieront des avantages de la paix, de la fraternité et de la prospérité ».

Sources (dont photographie) : Romfea (1)