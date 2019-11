L’archevêque de Bruxelles et de Belgique Simon (Patriarcat de Moscou) a communiqué à l’agence russe RIA-Novosti que sa rencontre avec le patriarche de Constantinople Bartholomée était « un simple échange d’amabilités » et « qu’aucun sujet n’y avait été discuté ». Des medias avaient affirmé qu’une rencontre officieuse avait soi-disant eu lieu entre le hiérarque de l’Église orthodoxe russe et le patriarche Bartholomée. Le secrétaire du diocèse de Belgique du Patriarcat de Moscou, l’archiprêtre Paul Nedosekine avait clarifié plus tard à l’agence RIA Novosti, que le patriarche Bartholomée était venu à Bruxelles pour la célébration du cinquantenaire de la fondation de son diocèse en Belgique, laquelle fut, selon les paroles de l’archiprêtre « une manifestation purement protocolaire, un dîner solennel, auquel ont été invités les hommes politiques, les dirigeants religieux, de Belgique ». Parmi les invités se trouvait aussi l’archevêque Simon. « J’ai rencontré le patriarche. C’était une rencontre formelle. J’étais invité au dîner. Ce fut simplement un échange d’amabilités », a déclaré l’archevêque. Celui-ci a ajouté qu’au cours de la manifestation, il avait également rencontré les ambassadeurs de Grèce et de Turquie en Belgique. « Nous vivons ici, nous nous croisons. Nous travaillons dans certains domaines, et les contacts humains, la communication, sont utiles. La communion eucharistique est interrompue, mais les relations humaines sont demeurées », a conclu l’archevêque. Selon les informations de l’agence grecque Romfea, l’archevêque Simon avait préalablement informé de la rencontre le patriarche de Moscou Cyrille, lequel lui avait donné sa bénédiction pour y participer.

Sources : Ria-Novosti ; Romfea