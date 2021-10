L’archimandrite Grigorios Papathomas est le nouvel évêque de Peristeri

L’archimandrite Grigorios Papathomas a été élu nouveau métropolite de Peristeri par le Saint-Synode de la hiérarchie de l’Église de Grèce, après avoir reçu 64 voix lors du processus électoral.

Son co-candidat, l’archimandrite Kallinikos Nikolaou, a obtenu 11 voix.

Le métropolite Grigorios Papathomas est né le 9 septembre 1960 à Namata, Kozani. Il a étudié le droit et la théologie à l’université Aristote de Thessalonique et le droit canonique et les sciences religieuses à Paris (études de troisième cycle, doctorat et postdoctorat).

Il est professeur à l’Institut orthodoxe Saint-Serge à Paris et à l’Université de Paris XIII. Depuis 2009, il est professeur de droit canonique à l’École théologique d’Athènes et a également travaillé comme professeur à l’Université de Tallinn et à l’Université de Tartu en Estonie.

En tant que clerc, il a servi dans l’Église de Grèce, le Patriarcat œcuménique et l’Église orthodoxe d’Estonie.

Pendant les 25 années où il a vécu à l’étranger, il a enseigné dans 20 universités sur trois continents (Europe, Asie et Afrique). Il a beaucoup écrit, tant dans des livres que dans des articles scientifiques. Ses livres sur le droit canonique ont été traduits en 16 langues.

Source