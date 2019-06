L’archimandrite Nectaire (Bacopoulos), secrétaire du diocèse de Tamassos de l’Église orthodoxe de Chypre, a effectué une visite dans les paroisses de l’Église orthodoxe d’Ukraine qui ont fait l’objet de raids par les partisans de la nouvelle Église autocéphale dans les diocèses de Rovno et de Volhynie, en Ukraine occidentale. Le 6 juin, l’archimandrite Nectaire, accompagné par le vice-président des affaires ecclésiastiques extérieures de l’Église orthodoxe d’Ukraine, l’archiprêtre Nicolas Danilevitch, a visité huit paroisses du diocèse de Rovno, qui ont subi les attaques des partisans de la nouvelle Église autocéphale. Au cours de la journée, les deux prêtres ont prié lors de la liturgie dans la maison paroissiale du village de Kopytov du district de Koretsky, ont soutenu les fidèles des villages de Kurozvany et de Mnyshyn du district de Hoshchansky et se sont entretenus avec les habitants des villages de Pyatigory et de Glinsk du district de Zdolbunovsky. La journée s’est terminée dans le village de Rozvaj, dans la région d’Ostrog. Dans ses allocutions aux fidèles, l’archimandrite a mis l’accent sur le fait que l’Église de Chypre, l’une des premières, avait exprimé son plein soutien à l’Église orthodoxe d’Ukraine et son primat, le métropolite de Kiev Onuphre. « Je puis vous assurer », a déclaré l’archimandrite Nectaire, « que notre primat l’archevêque Chrysostome a réalisé une série de voyages auprès des primats des autres Églises orthodoxes du monde afin de discuter et de trouver les voies d’un règlement de la question ecclésiale ukrainienne et guérir les plaies du schisme. Tous les problèmes qui vous accablent maintenant ne doivent pas ébranler votre foi en Dieu. Vous devez devenir plus dynamiques et plus ardents. Le Seigneur vous éprouve de cette façon, afin de voir votre foi et montrer aux autres ce que c’est de croire en Dieu ». Les discussions de l’archimandrite avec des gens qui ont subi la saisie violente de leurs églises, les injures et le rejet d’habitants du même village, se sont avérées chaleureuses et ouvertes. Les fidèles ont raconté à leur hôte leur douleur, ont demandé des conseils et un soutien spirituel. « J’ai reçu plus de force que je ne vous en ai donnée, car vous vivez dans une Église qui subit des persécutions. Votre lutte produira des fruits spirituels. Vous êtes déjà un exemple de confession, un témoignage de fidélité à l’Église du Christ. La confession de votre foi est un exemple non seulement pour l’Église de Chypre, mais pour toute l’Église universelle qui vit dans des conditions d’un grand confort religieux » a conclu l’archimandrite Nectaire. Le 7 juin, celui-ci s’est rendu avec l’archiprêtre Nicolas Danilevitch dans le diocèse de Volhynie. La visite du représentant de l’Église orthodoxe de Chypre a commencé par la rencontre avec l’évêque diocésain de Volhynie et Loutsk Nathanaël, qui a parlé des communautés paroissiales contraintes de quitter leurs églises et de célébrer dans des locaux transformés en chapelles. Les deux prêtres ont visité les prêtres et les fidèles orthodoxes dans les villages de Bronitsa, Nuino et Rakov du district de Kamen-Kachira. Dans les chapelles provisoires, que les fidèles ont installées pour leurs offices, l’archimandrite, avec le clergé du diocèse de Volhynie ont célébré des offices d’intercession pour la paix en Ukraine et pour l’unité de l’orthodoxie mondiale. « Vous vous trouvez dans l’Église véritable et canonique, aussi, vous n’avez rien à craindre » a déclaré l’archimandrite Nectaire à ces fidèles du diocèse de Volhynie. « Je suis ici précisément, parmi vous » a-t-il souligné, « pour voir la situation en Ukraine, non pas sur internet, mais pour avoir une expérience personnelle, des impressions personnelles de la situation, et transmettre cette expérience aux chrétiens de Chypre. Afin qu’ils aient des information de première main sur ce qui se produit en Ukraine ». L’archimandrite Nectaire a dit en outre aux fidèles qu’ils pouvaient être assurés que, tôt ou tard, ils reviendraient dans leurs églises. « Je comprends votre douleur, votre affliction, mais le Seigneur voit tout. Soyez certains que cette question sera résolue. Le temps viendra où vous célébrerez à nouveau la liturgie dans votre église. L’injustice ne prédominera pas… » a-t-il souligné. À la fin de son séjour, celui-ci a déclaré : « J’ai été impressionné, en tant que prêtre, par la foi, la piété de vos fidèles. Les difficultés que le démon crée à l’intérieur de l’Église, donne aux fidèles l’occasion de se développer et de croître spirituellement et de vivre plus fortement leur relation à Dieu… Mon contact personnel avec les paroissiens et les résidents de ces paroisses a prouvé que ces gens ont une foi profonde. Ils sont dévoués à l’Église, ils ont confiance dans l’Église, ils croient dans leur Église… J’ai éprouvé de l’émotion, une grâce particulière en voyant cette foi, cette foi forte des fidèles pendant la divine liturgie… Je retourne à Chypre, enrichi d’une expérience spirituelle et de tout ce que j’ai vu. Et j’en parlerai là-bas, de telle façon que nos fidèles entendent ce qui se passe dans l’Église orthodoxe d’Ukraine » a-t-il conclu. On peut visionner ici la déclaration de l’archimandrite Nectaire (en grec, avec traduction russe).

Sources : 1, 2 (dont photographie), 3