L’assemblée générale extraordinaire de l’Archevêché

Après son assemblée générale ordinaire, vendredi 24 janvier, l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale (plus précisément l’Union directrice diocésaine, dans la juridiction de l’Église orthodoxe russe) a tenu, le lendemain, également à l’Institut Saint-Serge à Paris, une assemblée générale extraordinaire (photographie ci-dessus). Celle-ci a approuvé à une majorité de 94% des suffrages exprimés les modifications nécessaires des statuts pour leur mise en conformité avec la gramata remise au métropolite Jean de Doubna par le patriarche Cyrille de Moscou, le 3 novembre 2019. Dans son allocution, Mgr Jean de Doubna (photographie ci-dessous) a souligné : » « Dans ce monde saturé des paroles incessantes et étourdissantes, nous avons besoin d’une seule parole, celle de Dieu » ! Il a rappelé l’importance d’être missionnaires de la Parole de Dieu : « Et comme envoyés, nous sommes au service du témoignage de la présence de l’Église orthodoxe dans nos pays respectifs. » Il a également observé : « A l’heure actuel, nous manquons de serviteurs de l’autel, nous manquons de pasteurs », et aussi : « L’avenir de notre Archevêché est de témoignera d’une Église pèlerine qui est sans relâche un lieu d’action de grâce. »

Sources : Archevêché ; photographies : P. Jivko Panev