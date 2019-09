L’assemblée pastorale a débuté par la célébration de la divine liturgie, présidée par Mgr Jean accompagné des doyens de l’Archevêché. L’assemblée a commencé ses travaux à 10 h par l’invocation du Saint-Esprit. Mgr Jean a d’abord brièvement récapitulé les évènements qui ont précédé l’assemblée et expliqué le but et le sens de cette assemblée, pour ensuite donner la parole au père Jean Gueit, qui, de son côté, a présenté les points de la charte de rattachement canonique au Patriarcat de Moscou. Les clercs ont pu ensuite poser des questions auxquelles Mgr Jean a répondu. Puis, après avoir distribué aux présents des copies du texte de la demande de rattachement canonique, Mgr Jean l’a lu à haute voix en donnant des explications sur certains points. À la fin, il a demandé au clergé d’exprimer son accord pour pouvoir la signer. 51clercs présents à l’assemblée, auxquels s’ajoutent 37 clercs qui n’ont pas pu se déplacer mais ont affirmé leur soutien total à l’archevêque, ont accepté la décision pastorale de Mgr Jean de demander la communion et l’unité canonique au Patriarcat de Moscou afin d’assurer la continuité de la vie ecclésiale, liturgique et sacramentelle de l’Archevêché des paroisses de tradition russe en Europe occidentale. Après avoir apposé sa signature à la fin de cette demande, Mgr Jean a remercié tous les clergés, présents et absents qui lui ont fait confiance dans son effort pour trouver une protection canonique à l’Archevêché et ainsi permettre à tous les membres de rester dans la communion avec l’ensemble de l’orthodoxie. Enfin, un multos annos au patriarche Cyrille, à l’archevêque Jean et à tous les membres de l’Archevêché a été proclamé par l’archidiacre Vsevolod Borzakovsky. Vous pouvez visualiser l’album de photographies depuis ce lien.