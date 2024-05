« Le Saint-Esprit donne à ses élus un tel amour que leurs âmes sont saisies, comme par une flamme, du désir que tous les hommes soient sauvés et voient la Gloire du Seigneur… Le monde subsiste grâce aux prières des Saints. » Paroles de Saint Silouane de l’Athos

Le Bulletin de la Crypte, nouvelle série n°13 (Printemps-été 2024) est disponible et ce Bulletin de 148 pages explore plus particulièrement le thème de la Sainteté. Comme les bulletins précédents, ce n° 13 comprend les rubriques habituelles :« Du côté du Monastère Saint Silouane » ; « Paroles de Pères spirituels » « Unité » ; « Homélies » ; « Coin des chérubins pour les enfants » ; « témoignages de paroissiens et d’amis » ; « Vie des Saints » ; « Histoire et nouvelles de l’Archevêché » etc. etc.

Bien au delà de la Crypte, le Bulletin s’adresse aux orthodoxes francophones et aux personnes intéressées par l’Orthodoxie et en quête de sens. Textes et témoignages peuvent être proposés au comité de rédaction.

Le comité de rédaction espère que la lecture de ce nouveau bulletin plaira car notre lien en Christ à tous est bien vivant. Il vous offre un article en libre accès : “L’Icône de la Sainte Face par Hélène Bléré“

D’autres articles des numéros précédents (« L’archimandrite André Scrima et le Carmel », « Les cieux ouverts » « Notre vie orthodoxe en Chine », « Parfums et spiritualité » « Le manteau de pourpre » « Le métropolite Vladimir » « Rencontre avec mère Thaïs » « le Psautier doit-il être censuré ? » etc. etc.) sont disponibles en libre accès sur le site de la Crypte !

