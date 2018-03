Le 14 mars, le cardinal Kurt Koch, président du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, a rendu visite au Séminaire orthodoxe russe d’Épinay-sous-Sénart, et a prononcé en discours en présence de Mgr Nestor de Chersonèse. Il a souligné : "Il est remarquable que ce séminaire soit devenu le lieu privilégié de rencontre entre l’Eglise orthodoxe russe et l’Église catholique en France." Il a également observé : "Ce projet s’inscrit dans la riche histoire des échanges si fructueux entre les théologiens de l’émigration russe et les théologiens catholiques français. Parmi bien des noms illustres, citons Vladimir Lossky, Leonid Ouspensky, les professeurs de l’Institut Saint-Serge comme le Père Nicolas Afanassiev et tant d’autres théologiens russes qui furent les pionniers du dialogue entre orthodoxes et catholiques."

Source (dont la photographie) et intégralité du discours: Séminaire orthodoxe russe