Le carême des saints Apôtres commence le lundi 16 juin

Le carême des saints Apôtres (aussi appelé carême apostolique) est une période de jeûne observée dans l’Église orthodoxe qui commence le lundi suivant le dimanche de Tous-les-Saints (huitième dimanche après Pâques) et se termine le 28 juin, veille de la fête des saints Pierre et Paul.

Cette tradition remonte aux premiers siècles du christianisme et trouve son origine dans le désir d’imiter les apôtres qui, selon les Actes des Apôtres, jeûnaient et priaient avant d’entreprendre leurs missions évangélisatrices. Le carême prépare spirituellement les fidèles à célébrer la mémoire des princes des apôtres, Pierre et Paul, qui sont vénérés comme les fondateurs de l’Église.

Le carême des Apôtres n’est pas aussi rigoureux que le Grand Carême ou celui de la Dormition. On doit s’abstenir de la viande et des produits laitiers, mais le poisson est permis les samedis et dimanches, ainsi que les lundis, mardis et jeudis si l’on fête un saint, dont l’office prévoit une grande doxologie.