Le célèbre saxophoniste français Claude Delangle ordonné prêtre pour la paroisse orthodoxe de Louveciennes

Le père Claude, professeur de saxophone au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris et l’un des plus grands saxophonistes contemporains, a dit « oui » à l’appel à la prêtrise par Mgr Joseph, métropolite d’Europe occidentale et méridionale ce dimanche sur proposition du père Marc-Antoine Costa de Beauregard et du conseil paroissial de la paroisse orthodoxe Saint-Germain-et-saint-Cloud à Louveciennes.

Le père Claude, qui s’est converti en 1984 à l’orthodoxie avec sa femme Odile, (professeure de piano à l’École Normale de Musique de Paris), est devenu diacre en 2005 et archidacre en 2017 de la paroisse de Louveciennes, dirigée par l’archiprêtre Marc-Antoine Costa de Beauregard.

Le père Claude Delangle est considéré comme l’un des plus grands saxophonistes contemporains et un maître du saxophone français. Il s’est produit en tant que soliste avec des orchestres prestigieux, tels que BBC Radio London, Radio France, Radio Finland, WDR Cologne, Berlin Philharmonic, Kioi Tokyo.

En 1989, il crée avec Serge Bichon (Professeur au Conservatoire National de Région de Lyon) et Yves Rambaud (Professeur à l’Ecole Nationale de Musique de Gap), ainsi qu’avec le soutien financier de la ville de Gap, l’Université Européenne de Saxophone (UES),

Des étudiants du monde entier cherchent à étudier avec lui parce qu’il offre un large éventail d’activités interdisciplinaires et la possibilité de travailler avec d’importants compositeurs contemporains. Le père Claude Delangle est souvent sollicité pour donner des cours sur tous les continents.

Sources : 1 et photographie 2