Dans la salle « Sinaxar » du musée métropolitain de Iași, durant la période du 26 au 27 avril 2018, aura lieu la VIIe édition du Colloque national de théologie dogmatique orthodoxe de l’Église roumaine. Des participants de sept facultés de théologie y prendront part. L’événement est organisé par la Faculté de théologie orthodoxe „Dumitru Stăniloae” de Iași et réunira les cadres enseignants universitaires du pays entier qui présenteront, évalueront et discuteront différents thèmes de théologie dogmatique. L’édition de cette année aura pour thème La gnoséologie dans la théologie dogmatique orthodoxe. Prémisses spirituels et ecclésiaux et défis actuels. Les participants seront des professeurs de théologie de Bucarest, Sibiu, Cluj-Napoca, Craiova, Arad, Oradea et Constanța. Au cours de la conférence aura lieu le lancement du livre Décisions dogmatiques des sept conciles œcuméniques, travail coordonné par le Père Sorin Șelaru et publié cette année par les Éditions Basilica. Les présentateurs de cette réunion seront Mgr Irénée, métropolite d'Olténie, le père et professeur Stefan Buchiu, doyen de la Faculté de théologie orthodoxe de Bucarest, le père et professeur Ion Vicovan, doyen de la Faculté de théologie orthodoxe de Iași, et le père Sorin Șelaru, professeur à la Faculté de théologie orthodoxe de Bucarest. Le modérateur de l'événement sera le père Archimandrite Nathanael Neacșu. Le Colloque national de théologie dogmatique orthodoxe est né dans le cadre de la communauté académique théologique à Arad en 2006. Les professeurs des institutions universitaires voulaient partager, dans cette démarche, le trésor doctrinaire de la foi avec les futurs serviteurs de l’Église. L’événement vise à contribuer, à développer et à dynamiser les activités didactiques de la théologie dogmatique, mais aussi à offrir une vision de la conscience orthodoxe de Dieu et de l’homme dans l’ensemble général du monde contemporain.

