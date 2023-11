Le deuxième cycle de consultations théologiques entre l’Église orthodoxe russe et l’Église copte a eu lieu à Moscou

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Du 17 au 19 octobre 2023, le deuxième cycle de consultations théologiques entre l’Église orthodoxe russe et l’Église copte a eu lieu à l’Académie théologique de Moscou, rapporte le service de presse de l’Académie académique de Moscou. Les entretiens ont eu lieu dans le cadre des activités de la Commission pour le dialogue entre l’Église orthodoxe russe et l’Église copte, avec la bénédiction de du patriarche Cyrille de Moscou et