Lors de la deuxième jour de la session du Saint-Synode du Patriarcat de Constantinople, les deux exarques patriarcaux, l’archevêque Daniel de Pamphilon et l’évêque Hilarion d’Edmonton ont présenté leurs rapports suite aux rencontres avec les Églises schismatiques d'Ukraine. « Tout ira bien. Avec l'aide de Dieu, je pense que oui », a répondu laconiquement l’archevêque Daniel à la question du correspondant d’Ukrinform concernant les perspectives de la présente réunion du Synode. L'exarque Daniel a raconté aux journalistes son impression de sa visite en Ukraine. « J'ai été heureux de voir des représentants de l'Église et des autorités laïques d'Ukraine. Les impressions du voyage sont bonnes », a-t-il déclaré. Sur la question de savoir si le peuple est prêt pour l'unification de l'Église, l'exarque a déclaré que « l'Ukraine est prête à examiner la question de l'unification de l'église depuis 27 ans, sinon plus, depuis un siècle ». Après avoir entendu les rapports de leurs exarques à Kiev, le Saint-Synode du Patriarcat de Constantinople a reporté au 11 octobre la poursuite de la discussion de l'octroi du tomos d'autocéphalie de l'Église ukrainienne . Selon des informations non officielles provenant du site d'information Portal-credo.ru, le Saint-Synode se limitera à une déclaration de soutien à l'autocéphalie de l'Église ukrainienne et la décision finale sera prise à la prochaine réunion en novembre.

Sources : 1 et 2

