Le différend entre les Patriarcats de Jérusalem et d’Antioche serait en voie de règlement et le Patriarche d’Antioche participera à la rencontre d’Amman

Le Saint-Synode du Patriarcat de Jérusalem s’est réuni le 21 février 2020 sous la présidence du patriarche Théophile. Au cours de la session, les membres du Saint-Synode ont discuté la question de la juridiction sur le Qatar (qui avait amené le Patriarcat d’Antioche a cesser la communion avec le Patriarcat de Jérusalem). Le patriarche Théophile a souligné que, après sa rencontre avec le patriarche d’Antioche Jean, qui a eu lieu il y a un an à Chypre, un dialogue a commencé entre les deux Primats. Le patriarche de Jérusalem a également fait l’éloge du Patriarche Jean pour son acceptation de l’initiative concernant l’Unité orthodoxe, connue sous le nom de « Réunion fraternelle d’Amman », bien que la décision entre les deux Patriarcats concernant le Qatar n’ait pas encore été finalisée. Le primat de l’Église de Jérusalem a encore informé les membres du Saint-Synode que, lors des dernières semaines, une entente stable et mutuelle avait été atteinte avec Antioche pour la résolution de ce problème. Enfin, le patriarche Théophile a conclu que l’Église de Jérusalem envisageait la réunion fraternelle des Primats orthodoxes de la semaine prochaine dans l’espoir que continue le dialogue vers la précieuse unité des frères, et aussi que ce sera l’occasion d’une poursuite de la discussion avec le patriarche Jean, afin d’atteindre un accord final sur la question du Qatar.

Source