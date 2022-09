Le diocèse de Pisidie a accueilli son nouvel archipasteur, le métropolite Job

C’est dans une atmosphère de sobriété et de joie manifeste qu’a eu lieu en l’église Saint-Alypios, à Antalya, le matin du samedi 17 septembre 2022, l’intronisation du métropolite nouvellement élu de Pisidie et exarque de Sidé et Antalya, l’archevêque de Telmissos Mgr Job (Getcha), pour succéder au métropolite récemment défunt Sotirios (Trampas), un vénérable missionnaire en Corée. En présence du métropolite Chrysostome de Kyrenia (Église de Chypre), des métropolites Gérasime de Cherronisos et André de Saranta Ekklisies, des évêques Ambroise d’Eudociade et Michel de Comane, du clergé et des laïcs du diocèse, et des amis universitaires venus de l’étranger, de l’adjointe au maire d’Antalya Mme Oja Kansou, le métropolite de Myre Chrysostome et exarque de Lycie, représentant de Sa Toute-Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée, après la lecture de la Lettre patriarcale et synodale annonçant l’élection du nouvel archipasteur, a prononcé un discours au métropolite intronisé. Au nombre des mérites de celui-ci, il a souligné sa vaste formation théologique, ses qualités universitaires et ses compétences linguistiques. Il a ensuite évoqué le digne évêque vicaire Ambroise d’Eudociade et au clergé compétent avec lequel le métropolite Job collaborera, ainsi que le peuple fidèle multiethnique dont il assumera la charge pastorale, rappelant l’universalité et l’humanité de la Grande Église du Christ. Ensuite, l’évêque d’Eudociade Ambroise, de la part du clergé et du peuple du diocèse, avec simplicité et dévouement fraternel, a souhaité la bienvenue au nouvel archipasteur d’un troupeau qui fut tout d’abord constitué de Russes séjournant provisoirement dans la région, lesquels, il y a quatorze ans, ont trouvé en la personne du vénérable métropolite de Pisidie défunt un maître, un pasteur, un célébrant, un ami et un assistant, et ils lui demandèrent d’organiser des paroisses locales. Alors, en dépit de son âge avancé, le défunt métropolite Sotirios a reconstitué l’Église locale par son travail missionnaire, que le nouveau métropolite est appelé à poursuivre et à faire croître, ayant pour base les quatre églises à Antalya, à Alanya et à Sidé, ainsi qu’un troupeau nombreux composé de Russes, Ukrainiens, Géorgiens, Roumains et d’habitants locaux. Enfin, Mgr Job, dans son discours d’intronisation, succinct et dense, utilisant les langues turque, russe et grecque, a d’abord exprimé sa gratitude à Sa Toute Sainteté le patriarche œcuménique Bartholomée et ses remerciements aux Hiérarques synodaux pour son élévation à la Métropole renommée de Pisidie. Ensuite, s’adressant au peuple, qu’il a qualifié de « familier », puisque, dans le passé, il avait célébré dans les églises de la Métropole sur l’invitation de son défunt prédécesseur. Décrivant sommairement les principales caractéristiques du diocèse métropolitain de Pisidie, il a souligné qu’il est apostolique, historique et missionnaire. C’est à Antioche de Pisidie que les apôtres décidèrent de se tourner vers les païens pour annoncer la lumière de l’Évangile, événement qui caractérise le Patriarcat œcuménique qui ne se limite pas à lui-même. Par ailleurs, l’histoire de la Métropole continue depuis les années apostoliques jusqu’au XVIIIème siècle, offrant à l’Église une nuée de martyrs et de saints, tandis que par la suite, des hiérarques de valeur ont veillé pastoralement sur ce diocèse gardé de Dieu. Ce diocèse métropolitain de Pisidie est également missionnaire, comme le rappela avec éloquence au monde entier le métropolite Sotiros de bienheureuse mémoire, avec sa sainteté et sa sollicitude indéfectible. Le métropolite intronisé Job n’a pas omis d’exprimer également ses remerciements aux bienfaiteurs de Grèce du diocèse métropolitain, connus et anonymes, qui ont volontiers aidé le métropolite Sotirios à acheter et à restaurer les églises, voire les reconstruire entièrement, à participer à leur équipement et aux dépenses diverses. En conclusion, Son Éminence a appelé les personnes présentes à continuer de participer à la vie de l’Église, et témoigner la foi par leur vie. Le peuple présent a répondu à cet appel par l’acclamation unanime « Axios, axios, axios » (« Il est digne »), complétée ensuite par une belle chorale à quatre voix. Le lendemain de l’intronisation, le dimanche, a eu lieu dans la même église Saint-Alypios, la divine Liturgie, présidée par le métropolite de Pisidie Job, assisté du métropolite Gérasime de Petra et Cherronisos et de l’évêque Michel de Comane, de l’archimandrite Tite (Tabakakis), chancelier du diocèse de Petra et Cherronisos et de l’archimandrite athonite Théologos (Chrysanthakopoulos). L’évêque d’Eudociade Ambroise assistait également à l’office, célébré en slavon, grec et turc, tandis que des membres de l’assistance ont également récité le Notre Père en géorgien et en roumain. L’église était pleine. Le nouveau métropolite, dans sa prédication, a souligné que le salut que le Christ offre s’adresse à tous les hommes pénitents. Le Polychronion au hiérarque et les visages lumineux des nombreux petits enfants et de leurs parents ont accueilli le nouvel archipasteur à l’issue de sa première divine Liturgie en l’église historique Saint-Alypios à Antalya.

Source