Le diocèse serbe de Ras et Prizren refuse de répondre à la lettre du Premier ministre kosovar Albin Kurti qui demandait de visiter le monastère de Dečani

Tant que les autorités du Kosovo n’auront pas accepté d’appliquer les décisions de justice qui protègent les biens de l’Église orthodoxe, « il sera absolument sans objet » de répondre à de « telles lettres » est-il dit dans un communiqué publié le 27 mai 2021 : « En ce qui concerne la lettre que M. Albin Kurti a envoyé au monastère orthodoxe serbe de Visoki Dečani, le diocèse de Ras et Prizren maintient sa position clairement exprimée précédemment, à savoir que si les institutions albanaises du Kosovo veulent montrer un minimum de bonne volonté pour respecter les droits de l’Église orthodoxe au Kosovo et en Métochie, elles sont tenues à appliquer intégralement la décision de la Cour constitutionnelle du Kosovo qui reconnaissait la propriété du monastère. Cette décision a été constamment ignorée pendant cinq ans malgré les demandes de sa mise en œuvre par le monastère et les représentants internationaux ». La déclaration mentionne également que le gouvernement kosovar a rejeté publiquement la décision du mois de novembre sur la construction d’une route de contournement autour du monastère, appelant ainsi « pratiquement à la violation de la loi sur les zones spéciales protégées ». L’été dernier, les autorités locales de Dečani, avec le soutien du pouvoir de Priština, ont recommencé les travaux intensifs de construction d’une autoroute qui traverse la zone spéciale protégée du monastère de Visoki Dečani, malgré la loi interdisant spécifiquement ce genre de construction. Une décision soutenue par les institutions internationales avait été prise en novembre, qui a été ensuite publiquement rejetée par le ministère de l’aménagement du territoire. « Dans cette situation, répondre à de telles lettres sans respecter préalablement les décisions de justice et la loi est absolument sans objet », conclut le diocèse.

Lire aussi : Mgr Théodose : « Les Albanais s’approprient nos églises pour construire leur identité »

Source