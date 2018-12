De Vatican News : « Le Patriarcat œcuménique de Constantinople a révoqué le tomos (décret) qui plaçaient les paroisses orthodoxes russes d’Europe occidentale sous sa juridiction, et a décidé, sans leur demander leur avis, de leur intégration au sein des métropoles orthodoxes grecques de leur pays respectifs. » La rédaction de Vatican News a demandé au rédacteur en chef d’Orthodoxie.com d’apporter (podcast audio) un éclairage sur cette situation.



This post is also available in: English (Anglais)