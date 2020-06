Le gouvernement bulgare alloue un montant d’un million d’euros au célèbre monastère de Rila, au bord de la faillite en raison de la pandémie

Le gouvernement bulgare allouera un montant d’un million d’euros (1.9 million de lev bulgares) au célèbre monastère Saint-Jean-de-Rila. Grâce à cette somme, le monastère pourra continuer ses travaux de restauration et payer ses employés et encore développer d’autres projets importants. C’est ce qu’a déclaré le premier ministre Boïko Borissov lors de sa visite au monastère le 2 juin. Celui-ci s’est rendu sur le site de Rila, qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO, après avoir été informé que le monastère était au bord de la faillite, du fait que le Saint-Synode de l’Église orthodoxe bulgare se trouvait dans l’impossibilité de verser des subsides en raison de difficultés financières résultant de la pandémie. Boïko Borissov a promis que le Conseil des Ministres voterait aujourd’hui l’allocation de 300.000 Euros (600.000 Lev). « Nous avons décidé de donner autant que l’an passé, en sus des salaires que nous versions au Synode. Les fonds seront alloués directement par le ministère des finances à la restauration et au paiement du personnel », a-t-il déclaré. Après des discussions avec l’higoumène, l’évêque Euloge, il a été décidé d’allouer un montant supplémentaire de 665.000 euros (1.3 million de Lev) pour une usine de traitement des eaux usées. « Celles-ci doivent être traitées avant de les déverser dans la rivière », a déclaré le premier ministre. Il a également fait l’éloge de la nouvelle route conduisant au monastère que le gouvernement a construite il y a deux ans et a promis de continuer de faciliter toutes les réparations nécessaires. Tout cela pour « que Dieu puisse nous aider, car nous n’avons pas fermé les églises à Pâques », a-t-il conclu. Le Conseil des ministres allouera aussi des fonds pour les monastères de Troïan et de Batchkovo, qui eux aussi, n’ont pas reçu de subsides du Saint-Synode.

