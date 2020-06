Le gouvernement turc pourrait changer le statut de la basilique Sainte-Sophie

Selon les informations du quotidien turc Hürriyet du 5 juin 2020, le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan pourrait commencer ses démarches pour changer le statut actuel de Sainte-Sophie de Constantinople. La question du statut de Sainte-Sophie a été soulevée à l’occasion du 567e anniversaire de la conquête ottomane de l’ancienne capitale de l’empire byzantin, alors que des passages du Coran ont été récités à Sainte-Sophie. La Grèce s’est opposée à la célébration, tandis qu’Ankara a riposté, accusant Athènes de faire des « déclarations futiles et inefficaces ». La question a également été soulevée le 3 juin pendant la réunion du bureau central exécutif du parti pour la justice et développement (AKP), au pouvoir en Turquie. « Des prières peuvent être effectuées et la sourate Al-Faitha [sourate d’ouverture du Coran, ndt] peut être récitée à Sainte-Sophie. Seule notre grande nation peut le décider » a déclaré Recep Tayyip Erdoğan lors de la réunion du parti mentionné, selon des sources anonymes citées par Hürriyet. Toujours selon les mêmes sources, le président a rappelé que Sainte-Sophie est considérée comme le symbole de la conquête d’Istanbul et qu’il avait été donné à celle-ci le statut de musée en 1934 par la décision du cabinet présidentiel de l’époque. « Commencez à travailler sur la question de Sainte-Sophie, nous évaluerons et discuterons ce sujet », a dit Erdoğan aux membres de la réunion du parti. Il a également exhorté les membres de l’AKP à être « très sensibles » à cette question et à ne pas se précipiter dans les travaux mentionnés. Les mêmes sources disent également que des félicitations d’autres partis ont été exprimées durant la réunion pour la récitation des prières à Sainte-Sophie.

