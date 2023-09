Le métropolite antoine a appelé le clergé et les fidèles à défendre leurs églises par tous les moyens légaux possibles

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le métropolite Antoine (Pakanich), chancelier de l’Église orthodoxe ukrainienne, a appelé le clergé et les croyants à se soutenir mutuellement et à se rappeler que l’Église est une communauté de personnes et non de murs. Dans un sermon publié sur sa chaîne YouTube, le métropolite Antoine a rappelé au clergé et aux fidèles que l’Église est avant tout une communauté de personnes, et non de murs d’églises. Il a exhorté