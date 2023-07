Le métropolite athénagoras de belgique a visité le camp d'été orthodoxe du benelux

La suite de l'article est réservée aux abonnés d'Orthodoxie.com! Pour accéder à un nombre illimité d'articles complets, veuillez : S'abonner Se connecter Déjà connecté ? Veuillez cliquer ici pour rafraîchir la page.

Le vendredi 28 juillet 2023, Son Éminence le métropolite Athénagoras de Belgique et Exarque des Pays-Bas et du Luxembourg a visité le Camp d’été orthodoxe (OZK) qui se déroule cette année au « Hoge Rielen » à Kasterlee, en Belgique. Autrefois domaine militaire, cette zone appartient aujourd’hui à la Communauté flamande et comprend une réserve naturelle de 230 hectares. Le « Hoge Rielen » est connu pour être l’un des plus grands centres d’hébergement de jeunes du pays. Le camp