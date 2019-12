Le métropolite de Bostra Timothée : « Pourquoi la réunion des primats n’aurait-elle pas lieu à Jérusalem ? »

Le métropolite de Bostra Timothée, exarque du Saint-Sépulcre à Chypre, a fait la déclaration suivante au sujet de la réunion des primats proposée par le Patriarche de Jérusalem Théophile III : « Ce ne serait pas la première fois qu’Alexandrie, Antioche et Jérusalem se rencontreraient dans la Ville Sainte pour des questions de la plus haute importance pour l’Église ! Après le Concile de Ferrare-Florence, les trois Primats se sont rencontrés à Jérusalem et ont condamné la signature de l’Union [avec Rome, par le Patriarcat de Constantinople]. N’oublions pas que l’Église de Jérusalem était le centre vers lequel les Apôtres sont revenus de leur missions auprès des peuples, pour débattre des problèmes émergents parmi les païens et ici, à Jérusalem, ils ont décidé de l’action à entreprendre. Naturellement, historiquement, le centre a été transféré là où se trouvait le pouvoir politique. D’abord à Rome, ensuite à Constantinople, raison pour laquelle Moscou revendique aujourd’hui une telle place. La Ville Sainte, cependant, est restée dans la conscience des chrétiens « La cathèdre du Christ Roi », comme cela a été consigné dans les actes des Conciles œcuméniques, et l’Église de Sion a joui du respect de toutes les Églises, dont les primatiales, comme étant indubitablement « Mère de toutes les Églises ». Les Églises-filles aujourd’hui, en raison de l’impasse qui a été créée dans l’Orthodoxie en raison du problème ukrainien et qui vivent déjà un triste schisme devraient, si elles s’intéressent réellement à l’unité de l’Église qui est un problème majeur dans la vie et l’action des successeurs des Apôtres -que tous soient un-, mettre de côté leurs intérêts et leurs privilèges d’origine mondaine et revêtir la tunique de l’humilité et de la réconciliation pour se réunir, à l’occasion du rapport de S.B. le patriarche de Jérusalem Théophile. Et ce pour délibérer dans le Saint-Esprit, après beaucoup de prière, afin de trouver une solution au problème qui divise l’Église du Christ, dans le but de rétablir l’unité des orthodoxes ».

Source