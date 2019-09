Le métropolite de France Emmanuel (Patriarcat oecuménique) a rencontré le métropolite Épiphane, qui est à la tête de la nouvelle Église autocéphale d’Ukraine (Patriarcat de Constantinople) le 25 septembre 2019. Le métropolite Emmanuel a déclaré : « Chaque Église qui a reçu l’autocéphalie de l’Église mère de Constantinople a sa propre histoire et fait face à ses propres problèmes. Cependant, elles ont toutes une mémoire et un esprit ecclésial appropriés et n’oublient pas qu’elles faisaient partie du Patriarcat œcuménique. Cette relation spirituelle avec l’Église mère reste intacte et constitue clairement une preuve d’amour en Christ, et non une relation de dépendance ou d’oppression. Dans l’Église du Christ, il n’y a pas de place pour l’injustice et le blasphème, et lorsque Dieu permet une telle tentation, nous devons tous prier avec ferveur pour qu’elle passe. L’Église d’Ukraine connaît actuellement des difficultés qui seront consignées dans l’histoire ecclésiastique et qui mettront l’accent sur ses protagonistes, mais les problèmes seront bientôt résolus et passeront. Soyez assurés que toutes les Églises sœurs prient pour la paix en Ukraine et pour que s’accomplisse la volonté du Christ et non les intérêts des puissants de la terre ».

