Mgr Emmanuel, métropolite de France, s’est rendu du 18 au 22 janvier au mont Athos. Invité par l’higoumène du monastère de Xénophon, il a célébré l’office des vigiles et la divine liturgie. Il était accompagné de Mgr Maxime, évêque de Melitene.

