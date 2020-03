Le métropolite de Kiev Onuphre a présidé les festivités de saint Syméon le Myroblite et la procession à Podgorica, où 100.000 personnes étaient rassemblées

Le 29 février, le jour de la fête de saint Syméon le Myroblite (+1196), grand-prince de Serbie et co-fondateur du monastère athonite de Chilendar, et du 800ème anniversaire de la fondation diocèse du Monténégro et du Littoral, le primat de l’Église orthodoxe ukrainienne, le métropolite de Kiev et de toute l’Ukraine Onuphre, a présidé les célébrations à Podgorica, dont la liturgie en la cathédrale de la Résurrection du Christ. Concélébraient avec le métropolite Onuphre 15 hiérarques des Églises serbe et ukrainienne : l’archevêque d’Ohrid et métropolite de Skoplje Jean, le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque, le métropolite de Zagreb et Ljubljana Porphyre, le métropolite de Vychgorod et Tchernobyl Paul, le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine, le métropolite de Nejinsk et Priloutsk Clément, l’évêque de Barychevka Victor, d’autres hiérarques et de nombreux prêtres et diacres. Des dizaines de milliers de personnes se tenaient sur la place devant la cathédrale. L’homélie a été prononcée par l’archevêque d’Ohrid et métropolite de Skopje Jean. Au cours de la liturgie, une prière a été élevée pour la paix en Ukraine et au Monténégro, et le métropolite Onuphre a procédé à une ordination sacerdotale. Après la liturgie a eu lieu une procession grandiose dans les rues de la capitale. Avant le début de celle-ci, le métropolite Onuphre s’est adressée par cette allocution aux fidèles rassemblés : « Actuellement, la providence divine conduit nos peuples frères et partageant la même foi à travers le creuset d’épreuves difficiles. Le trouble et la division dans le corps unique du Christ, la sainte Église catholique, apostolique et orthodoxe, ne peuvent que nous attrister. Au cours de nombreux siècles, nos peuples ont subi différents chocs, mais nous sommes profondément convaincus que seules la foi et la fidélité à Dieu ont pu nous préserver jusqu’à ce jour. Nous savons fermement que l’amour de Dieu envers le genre humain est sans limite. Rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu, ni les afflictions, ni les persécutions, ni le froid, ni la chaleur. Notre unité et notre amour se manifestent aujourd’hui dans la prière commune et la procession. En ce jour remarquable, nous demandons à Dieu, d’une seule bouche, Sa bénédiction sur notre vie, nos peuples, nos pays, nos proches, et sur tous ceux qui vivent aujourd’hui avec nous et veulent vivre correctement et en plaisant à Dieu. Nous élevons aujourd’hui nos prières ardentes pour la cessation des troubles au Monténégro ainsi que pour la paix en Ukraine. Nous prions instamment le Seigneur, Sa très pure Mère et tous les saints pour que s’attendrissent les cœurs mauvais et pour que vienne le plus vite possible la paix et la prospérité dans nos Églises sœurs. En partageant aujourd’hui avec vous la joie d’une grande fête solennelle, je souhaite que par l’intercession dans la prière de saint Syméon le Myroblite et saint Sava de Serbie, les yeux du Seigneur soient ouverts jour et nuit (cf. Règnes 8, 9) pour notre peuple aimant Dieu. Que votre pays, par les prières de ces grands saints de Dieu, soit rempli des fruits de la justice par Jésus-Christ, à la gloire et la louange de Dieu (Phil. I, 11) ». À la fin de la procession et de la fête de saint Syméon le Myroblite, prince de Serbie, a eu lieu la cérémonie de la « slava ». Le métropolite Onuphre a béni les participants à la procession. Rappelons que le métropolite de Kiev Onuphre est arrivé au Monténégro le 27 février pour fêter la mémoire de saint Syméon le Myroblite. Au cours de cette visite, le primat a participé à la procession massive à Podgorica, a vénéré les saintes reliques qui se trouvent aux monastères de Cetinje et d’Ostrog, a donné une conférence de presse aux médias monténégrins et une interview à « Radio Svetigora », la station radiophonique du diocèse métropolitain du Monténégro. On peut visionner ici la procession et ici la liturgie.

Source (dont photographies) : Pravlife