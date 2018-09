Le métropolite de Kiev Onuphre a refusé de rencontrer les exarques de l’Église de Constantinople venus en Ukraine pour frayer la voie à « l’autocéphalie », selon les informations de l’agence russe Interfax-Religion. « Ces représentants du patriarcat de Constantinople qui sont arrivés en Ukraine avec une tâche spécifique, se trouvent et agissent ici anti-canoniquement, selon notre opinion. Aussi, lorsqu’ils ont demandé à être reçus par le primat de notre Église, S.B. le métropolite Onuphre a refusé de le faire », a déclaré le chancelier de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Borispol et de Brovary Antoine, dans une interview au journal ukrainien « Vesti ». L’une des raisons du refus du métropolite Onuphre est que leur séjour même sur le territoire de l’Église orthodoxe d’Ukraine « devait être négociée préalablement, et ils devaient recevoir pour ce faire l’autorisation de la part de l’Église orthodoxe d’Ukraine ». « Ces évêques sont venus de leur propre chef, et non simplement comme des pèlerins, et ce avec un but précis, à savoir de s’occuper de la réalisation de certains de leurs projets. Prenant tout ceci en compte, nous devons constater l’absence d’un quelconque dialogue direct avec le Phanar » a expliqué le représentant de l’Église canonique d’Ukraine.

