Le métropolite de Kiev Onuphre aux politiciens : « Chacun doit s’occuper de ses affaires ! »

Les politiciens actuels ne sont pas capables d’unir l’Église, ils ne peuvent qu’apporter une plus grande division. C’est ce que le métropolite Onuphre a déclaré le 1er juin à Kharkov. Le primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine a rappelé l’expérience historique de la coopération de l’État et de l’Église. Rappelant l’époque des schismes provoqués par l’hérésie arienne au IVème siècle, le métropolite a rappelé la sage position de l’empereur Constantin le Grand : « L’empereur a tenté de multiples façons de réconcilier les évêques, et a demandé qu’ils se tendent mutuellement la main, mais il n’y avait pas de paix entre eux. Et c’est alors qu’il a compris qu’il ne pouvait pas réunifier l’Église et qu’il a confié aux évêques de régler cette question entre eux. Lors du premier Concile œcuménique, les hiérarques de Dieu, les prêtres, les diacres ont trouvé cette voie royale sur laquelle doit cheminer l’Église et l’a indiquée aux hommes », a déclaré le primat. Aujourd’hui, a fait remarquer celui-ci, les politiciens, incompétents dans les questions ecclésiastiques, veulent à leur guise organiser la vie du peuple orthodoxe. « Nous aimons les politiciens, ce sont nos dirigeants, mais Dieu ne leur a donné ni l’esprit, ni la capacité, ni le droit d’organiser la vie ecclésiale », a-t-il souligné, « aussi nous devons être attentifs et prier pour tous, dont ceux qui, par inexpérience, tentent « d’aider l’Église » et en fait ne font que d’entraver son activité. Les politiciens se sont immiscés dans la vie de l’Église dans les années 1990 et ont provoqué des schismes. Ils ne sont pas capables d’unir, mais sont capables de diviser » a-t-il poursuivi. Le métropolite a mentionné que seuls les clercs qui ont reçu des dons particuliers par le sacrement de l’ordination sacerdotale, dont celui de la compréhension de la structuration et de l’organisation de la vie ecclésiale, peuvent résoudre conciliairement la question des divisions dans l’Église ». « Imaginez-vous que l’on me propose, à moi qui suis prêtre, de réparer un vaisseau spatial. Je vous garantie que, si je répare, il ne volera jamais… Or, l’Église est le vaisseau céleste. Si un homme non compétent commence à le réparer, il l’endommagera encore plus. Aussi, nous demandons aux politiciens qu’ils le comprennent. Il ne faut pas s’en prendre à nous. Il faut seulement prendre conscience que chacun doit s’occuper de ses affaires. Si les politiciens s’occupent de la politique, et que l’Église s’occupe du salut des gens, ce sera le paradis sur terre. Notre pays se redressera alors économiquement et spirituellement – le développement sera harmonieux. Mais si je commence à m’occuper de politique, et que les politiciens commencent à s’occuper de l’Église à ma place, il y aura un tel chaos que l’on ne s’y retrouvera plus, et il n’y aura plus jamais de vie heureuse » a souligné le primat, qui a appelé à préserver la pureté de la foi orthodoxe et à prier pour tous. « Il faut prier pour ceux qui nous comprennent, pour ceux qui ne nous comprennent pas, afin que Dieu donne à tous la connaissance de la vérité divine, la capacité de comprendre la volonté divine. La volonté divine ne correspond presque jamais avec la volonté de l’homme, d’autant plus pour ceux qui ne savent pas comment ouvrir la porte de l’église. Demandons que le Seigneur nous donne de comprendre les commandements divins et de faire tous Sa volonté » a conclu le primat.

