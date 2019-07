Le métropolite de Kiev Onuphre : « L’Église ne peut servir un parti »

Dans une grande interview à la chaîne TV ukrainienne « Inter », le primat de l’Église orthodoxe d’Ukraine, le métropolite de Kiev a expliqué de quelle façon pouvait être construit le dialogue entre son Église et les autorités ukrainiennes : « L’Église ne peut servir un parti. L’Église est hors des partis. Si nous servons un parti, nous deviendrons une organisation politique, comme celle que nous servirons. Mais l’Église sert tout le monde. Chez nous, tous les gens sont identiques, égaux, devant Dieu. Ce sont tous les enfants de Dieu », a déclaré le primat. Celui-ci a expliqué quels étaient les principes qui le guidaient dans ses relations avec « les puissants de ce monde » : « Je suis un serviteur de l’Église. Me trouvant à ce service, il est de mon devoir, de mes obligations, d’être en contact avec des gens appartenant à d’autres religions, avec des hommes d’affaires et des politiciens. Mais ma tâche de primat est, lorsque je suis en rapport avec des hétérodoxes, de ne pas perdre la pureté de ma foi orthodoxe. Lorsque je suis en rapport avec des hommes d’affaires, de ne pas me transformer en homme d’affaires. Lorsque je suis en rapport avec des politiciens, de ne pas me transformer en politicien. Ma tâche est de rester serviteur de Dieu, serviteur de l’Église » a souligné le primat. Rappelons que, le 17 juillet, sur les ondes de la TV « Oukraïna », le métropolite Onuphre avait affirmé que l’Église orthodoxe d’Ukraine ne demande aux autorités aucun traitement préférentiel ou quelque privilège : « Nous demandons que la loi fonctionne et que tous soient égaux devant la loi » a-t-il précisé. Le primat a également appelé les fidèles à aider le président ukrainien Vladimir Zelensky a incarner dans les faits ses bonnes intentions.

