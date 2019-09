C’est ce qu’a déclaré le métropolite de Pskov et de Porkhov Tykhon, vice-président du conseil ecclésiastique et public pour la protection contre le danger de l’alcool et président du conseil patriarcal pour la culture, dans le cadre du forum pan-russe « Pour un sain mode de vie », qui s’est déroulé dans le parc de sports et loisirs de Pskov « Prostoriya ». « Ce n’est un secret pour personne que les gens qui franchissent la limite du raisonnable, deviennent une malédiction pour eux-mêmes et leurs proches. Ce faisant, franchir cette limite est très facile, l’homme lui-même ne le remarque pas », a souligné le métropolite Tikhon. « Chacun d’entre nous connaît des malheureux, des gens qui ont sombré dans l’alcoolisme, qui disent qu’ils ne sont pas des ivrognes. C’est un obscurcissement de l’esprit… il faut rappeler et montrer tout le danger de cette limite, il me semble que c’est indispensable. C’est ce dont nous nous occupons maintenant » a rappelé le métropolite. Celui-ci a mentionné que la région de Pskov est une région particulière. « Lorsqu’a surgi la question de la tenue d’un forum dédié à la propagande d’un mode de vie sain, nous avons demandé qu’il se déroule précisément à Pskov » a déclaré le métropolite. « Il est réjouissant qu’il y a ici beaucoup d’habitants de Pskov qui trouvent quelque chose d’intéressant pour eux et le rapporteront ensuite à d’autres ». Le métropolite Tikhon a aussi mentionné que, sur l’initiative du gouverneur de la région de Pskov Mikhaïl Verdernikov, les écoles de la régions offriraient, dans un proche avenir, des cours aux élèves des classes supérieures dans le cadre du programme « Principes fondamentaux de sécurité dans la vie ». Dans ces cours, les adolescents verront des vidéos publicitaires insolites qui, sur l’initiative de Mgr Tikhon, ont été créés par le groupe anti-alcoolique « œuvre commune » et la société cinématographique « Masterskaïa ». Les vidéos « sont captivantes et intéressantes, mais difficiles et vraiment effrayantes, tout en reflétant la réalité », a déclaré le métropolite. En les regardant, les adolescents eux-mêmes se demanderont s’ils courent à toute vitesse sur cette voie terrible, ou au contraire s’ils doivent utiliser leur raison et assumer la responsabilité de leur vie, de leurs proches et de leurs futurs enfants, pour la Russie elle-même » a-t-il ajouté. Le métropolite a également fait remarquer que, à présent, les organisateurs du forum « Pour un sain mode de vie » attendent de cette manifestation l’intérêt de la jeunesse. Depuis la création du Conseil public-religieux pour la protection contre les menaces liées à l’alcool en 2009, plus de 50 vidéos de ce type ont été réalisées et diffusées à la télévision russe. Le forum s’est déroulé à Pskov du 23 au 25 août.

