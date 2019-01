L’Église orthodoxe grecque a annoncé que le métropolite de Sisanion et Siatista est décédé le 13 janvier 2019, suite à un infarctus. Le métropolite Paul est né en 1947 à Chalcis. Il a étudié à la Faculté de théologie de l’Université d’Athènes et a été ordonné diacre en 1973, puis prêtre en 1974. Il fut chancelier et archimandrite du diocèse de Chalcis, et prêtre de la paroisse de Matoutou pendant 25 ans. Depuis 1998, père Paul participait à des organisations éducatives et sociales, et était secrétaire de la Commission synodale de l’éducation de la jeunesse. Il fit également partie des comités en charge du mariage, de la famille, de la protection des mineurs et des problèmes démographiques. Il assuma en outre des fonctions telles que président de la fondation caritative Tasos Georgiadès, catéchiste et producteur pour la station radiophonique de l’Église. Le père Paul fut élu évêque le 28 février 2006 et consacré métropolite de Sisanion et Siatista le 4 mars 2006. Il se préoccupait particulièrement d’encourager les vocations sacerdotales et monastiques. Pendant les 14 années de son travail pastoral au diocèse de Sisanion et Siatista, de nombreuses églises ont été construites ou rénovées, et des prêtres ont été ordonnés. Le métropolite Paul s’est prononcé sur différents sujets, exprimant son opposition à la normalisation de l’homosexualité en Grèce et à l’avortement.

