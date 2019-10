Dans le cadre de sa visite aux États-Unis, le métropolite de Volokolamsk Hilarion, président du Département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou et recteur de l’Institut d’études supérieures Saints-Cyrille-et-Méthode à Moscou, a rendu visite le 21 octobre au Séminaire Saint-Vladimir à New York, l’Institut d’enseignement supérieur de l’Église orthodoxe en Amérique (OCA). Accompagné par le président du séminaire, l’archiprêtre Chad Hatfield, le métropolite Hilarion a vénéré les saintes icônes et reliques de la chapelle du séminaire, dédiée aux Trois-Hiérarques. Après cela, le métropolite a rencontré le président, les responsables et le personnel du séminaire et de la maison d’édition « SVS Press ». Ont également participé à la rencontre le doyen académique du séminaire, le Dr. Ionut Alexandru Tudorie, le conseiller senior de SVS Press Theodore Bazil, le conseiler académique et pour le recrutement Alexandru M. Popovici, le directeur financier Mme Melanie Ringa, le directeur de SVS press Mme Sarah Werner et le directeur pour le développement Mme Macrina Ross. Durant les dernières décennies, SVS Press a publié 16 ouvrages du métropolite Hilarion, avec un tirage total de plus de 20.000 exemplaires, dont « Le commencement de l’Évangile», d’une collection de six tomes intitulée « Jésus-Christ, Vie et enseignement », qui est devenu un beststeller. Actuellement, la traduction anglaise du second volume « Le Sermon sur la Montagne » est pratiquement terminée. Il est prévu de la publier au début de 2020 (ce volume est disponible en français). Dans la salle de réunion, le métropolite Hilarion a rencontré les professeurs et les étudiants du Séminaire Saint-Vladimir. Introduisant son invité de marque, l’archiprêtre Chad Hatfield a rappelé à l’auditoire que le métropolite Hilarion est docteur honoris causa du séminaire Saint-Vladimir depuis 2014, étant également un théologien renommé, un historien de l’Église et un compositeur. Le métropolite a ensuite présenté la collection de cinq volumes « Christianisme orthodoxe ». Il a évoqué le concept de cette collection et mentionné brièvement les thèmes exposés dans chaque volume : l’histoire et la structure canonique de l’Église orthodoxe, les dogmes et la doctrine, l’art ecclésiastique, la piété et la vie liturgique, les sacrements et rites. Il a également présenté le premier volume de la collection sur la vie et l’enseignement du Sauveur et a abordé les thèmes des autres volumes, dont les lecteurs anglophones n’ont pas encore eu connaissance. Au nom des professeurs et des étudiants ainsi que de la part des responsables de SVS Press, le père Chad a remercié chaleureusement le métropolite Hilarion pour son intéressante allocution, et lui a fait cadeau de l’original d’une lettre écrite par Alexandre Gretchaninov, un compositeur remarquable de musique religieuse du XXème siècle (décédé en 1956), qui passa les dernières années de sa vie et de sa créativité à New York. À la fin de la présentation, le métropolite Hilarion a dédicacé ses livres à la demande des participants et a répondu aux questions des professeurs et des étudiants.

Source (dont photographie) : Patriarcat de Moscou