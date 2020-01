Le métropolite de Volokolamsk Hilarion : « L’Église russe n’a jamais nié la primauté de Constantinople, elle la confesse dans un document synodal »

Nous publions ci-dessous l’interview exclusive du métropolite de Volokolamsk Hilarion à l’agence Interfax, précédée du commentaire de celle-ci :

Dans la presse hellénophone continuent à paraître des articles attribuant au Patriarcat de Moscou des plans ambitieux visant à fragiliser l’Église de Constantinople et occuper sa place dans l’orthodoxie mondiale. Le président du département des affaires ecclésiastiques extérieures du Patriarcat de Moscou, le métropolite Hilarion a répondu à la question suivante de l’agence Interfax : « Votre Éminence, les médias grecs accusent souvent l’Église russe et personnellement le patriarche Cyrille de chercher à s’emparer de la primauté dans le monde orthodoxe. À quel point sont fondées de telles affirmations ? » Le métropolite Hilarion a répondu : « Dans les milieux ecclésiastiques hellénophones, des accusations ont été formulées à plusieurs reprises, ces derniers temps, selon lesquelles l’Église russe nierait soi-disant la primauté du Patriarcat de Constantinople dans le monde orthodoxe et aspirerait à occuper sa place. Cependant, je n’ai entendu aucun argument convaincant qui prouverait la justesse de ces accusations. On peut savoir comment l’Église russe comprend la primauté dans l’Église universelle et à qui elle la reconnaît, par le document adopté par le Saint-Synode [de l’Église orthodoxe russe] en décembre 2013, lequel est intitulé « Position du Patriarcat de Moscou au sujet de la primauté dans l’Église universelle ». Il y est dit clairement que, après le grand schisme de 1054, la primauté d’honneur dans l’Église orthodoxe appartient au patriarche de Constantinople. À ce sujet, l’Église russe est l’une des rares Églises locales, voire même peut-être la seule, qui reconnaît la primauté de Constantinople non seulement en paroles, mais dans un document spécial ayant le statut synodal. La primauté du patriarche de Constantinople n’a jamais été contestée par notre Église. Toute la question est de savoir comment il faut comprendre cette primauté. La tradition canonique et l’ecclésiologie orthodoxe attribuent la primauté d’honneur au primat de l’Église romaine jusqu’en 1054, et après cette date, à l’Église de Constantinople. Le premier primat qui est commémoré dans les diptyques l’est en tant que « premier parmi les égaux ». Or, durant les cent dernières années, une doctrine s’est développée au Patriarcat de Constantinople sur la primauté, qui en fait copie le modèle d’organisation ecclésiale catholique-romain. Cette doctrine ressort de la façon la plus éclatante dans le fameux article du métropolite Elpidophore (Lambriniadis, actuellement archevêque d’Amérique du Patriarcat de Constantinople, ndt) qui a été publié sur le site officiel du Patriarcat de Constantinople. Il y est affirmé, de façon directe, que le patriarche de Constantinople dispose d’un pouvoir et d’une autorité exclusives, que n’ont pas les autres primats. Cela va de soi, un tel concept de la « primauté » du siège de Constantinople est rejeté par l’Église russe, car il ne correspond ni à la tradition de l’Église, ni à l’ecclésiologie orthodoxe. Malheureusement, c’est précisément un tel concept de la primauté qui a prévalu au Phanar et a conduit à l’intrusion en Ukraine. Il en a résulté la cessation forcée de notre communion avec l’Église de Constantinople ».

Source : Interfax