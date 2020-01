Le métropolite du Monténégro Amphiloque a reçu l’ambassadrice du Royaume-Uni

Le métropolite du Monténégro et du Littoral Amphiloque a reçu, le 24 janvier 2020, Mme Alison Kemp, ambassadrice du Royaume Uni au Monténégro. Au cours d’une longue et cordiale conversation, le métropolite et l’ambassadrice ont échangé leurs opinions sur les mouvements sociaux actuels au Monténégro, et particulièrement sur les conséquences qu’a provoquées sur un plan social plus large la loi sur la liberté religieuse ou de conviction et sur le statut juridique des communautés religieuses. L’Ambassadrice Kemp a expliqué sa position, selon laquelle chaque État a le droit de légiférer dans le domaine de la vie sociale, en conformité avec les droits de l’homme et le droit de propriété. L’ambassadrice apprécie le mode pacifique par lequel les participants aux offices d’intercession et aux processions expriment leur position, et elle est consciente du sentiment aigu que cette question suscite dans la société. Elle a également mentionné que dans toute situation sociale, et particulièrement dans des moments si sensibles, le dialogue doit être la voie pour surmonter les problèmes. Le métropolite Amphiloque a expliqué en outre les buts et les raisons pour lesquels, des offices d’intercession et des processions dans la prière ont été organisés dans tout le Monténégro, dans les rues et sur les places, et a souligné qu’il est question de l’expression originale et populaire contre l’injustice et la discrimination, sans aucune influence étrangère ou politique. Le métropolite a mentionné le procédé problématique et non transparent de la préparation et de l’adoption de la loi, mais aussi de ses conséquences négatives qu’elle a provoquées sur un large plan social. En outre, il a exprimé l’attente que la communauté internationale adopte une position de principe dans ce problème et qu’elle ne permette pas que la question de la liberté de religion ou de convictions soit traitée différemment au Monténégro par rapport à la pratique européenne et civilisée et qu’elle soit au niveau des standards internationaux sur la liberté religieuse en tant que droit humain fondamental. Le métropolite a réitéré la position selon laquelle les recommandations principales de l’avis rendu par la Commission de Venise n’ont pas du tout été transposées dans la loi, mais aussi que nombre de dispositions de celle-ci sont en contradiction avec la Constitution et l’ordre juridique du Monténégro. À cette occasion, il a été dit plusieurs fois que la position de notre Église est engagée pour le dialogue, non seulement avec le gouvernement, mais aussi avec la société au sens large. Toutefois, pour résoudre ce problème, un dialogue sincère, inclusif, transparent et professionnel est nécessaire, avant tout sur les dispositions les plus litigieuses de la loi qui sont à l’oirigne du problème, et ensuite seulement sur les autres questions en suspens telles que le concordat, la restitution des biens immobiliers et autres.

Source