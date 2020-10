Le métropolite du Monténégro Amphiloque est décédé ce matin – mise à jour

Le site officiel de l’Église orthodoxe serbe vient d’informer du décès, vendredi 30 octobre 2020, de Son Éminence Mgr Amphiloque, archevêque de Cetinje, métropolite du Monténégro et du Littoral et exarque du Saint-Trône de Peć, à la veille de la fête de Saint-Pierre de Cetinje, à 8h20, au centre hospitalier clinique du Monténégro, après avoir reçu la sainte Communion.

Le métropolite du Monténégro Amphiloque est décédé à l’âge de 82 ans, après un court séjour à l’hôpital de Cetinje. Ces derniers jours, bien que tout indiquait qu’il surmonterait la maladie, il a développé une pneumonie aiguë qui a entraîné son décès.

Né Risto Radović, fils de Ćira et Mileva Radović, le 7 janvier 1938 à Morača, au Monténégro, le futur métropolite Amphiloque étudia au séminaire Saint-Sava de Belgrade, puis à la Faculté de théologie de la même ville, et y reçut son diplôme en 1962. Outre la théologie, il fit des études de philologie classique à la faculté de philosophie, à Belgrade également.

Il continua sa formation par des études post-universitaires à Berne et à Rome. Il partit ensuite à Athènes, où il obtint son doctorat sur saint Grégoire Palamas.

Il prononça ses vœux monastiques en 1967 en Grèce, où il fut également ordonné prêtre, en 1968. Durant son séjour de sept ans en Grèce, il desservait une paroisse dans la banlieue d’Athènes. Il passa ensuite un an sur le Mont Athos, où il fut en relation étroite avec saint Païssios de la Sainte Montagne.

Il fut ensuite invité à enseigner à l’Institut Saint-Serge de Paris, de 1974 à 1976, où, entre autres, il apprit le français. Revenu à Belgrade, il fut élu doyen de la faculté de théologie et professeur extraordinaire puis, fin 1985, il fut sacré évêque du Banat avec pour siège épiscopal la ville de Vršac.

La veille de Noël 1991, il fut intronisé métropolite du Monténégro et du Littoral à Cetinje. Il enseigna à la faculté de théologie de Belgrade de 1980 à 2005, d’où il se retira en raison de ses nombreuses autres activités, notamment d’œuvres théologiques et de traductions et d’une large activité éditoriale. En 1998, il lança la station de radio orthodoxe « Svetigora ».

Il fut également à l’origine de la restauration et de la construction de nombreuses églises et monastères. Après l’hospitalisation du patriarche Paul le 13 novembre 2007, l’Assemblée des évêques de l’Église orthodoxe serbe décida de transmettre temporairement l’autorité patriarcale au Saint-Synode avec à sa tête Mgr Amphiloque, en tant que remplaçant du patriarche.

Après le trépas du patriarche Paul, le 15 novembre 2009, lors de la session du Saint-Synode, il fut élu locum tenens du trône patriarcal. Par décision du Saint-Synode du 21 mai 2010, il fut nommé administrateur du diocèse de Ras-Prizren et ce jusqu’au 26 décembre 2010, date à laquelle un évêque diocésain fut intronisé.

Il fut ensuite nommé administrateur du nouveau diocèse de Buenos Aires, jusqu’à l’intronisation d’un évêque diocésain également.

Mgr Amphiloque occupait le deuxième rang hiérarchique, dans l’épiscopat de l’Église orthodoxe serbe. En février 2012, il reçut un doctorat honoris causa de l’Institut Saint-Serge à Paris. Nous vous invitons à lire et à regarder discours de réception du doctorat honoris causa: « L’Église, source de l’identité de l’homme et du monde – le monde est créé pour devenir Église », prononcé par Mgr Amphiloque (Radović) lors de la séance solennelle de l’Institut Saint-Serge du 12 février 2012.

En 1970, au colloque de Lamia sur le Saint-Esprit, Mgr Amphiloque (Radović) a prononcé une conférence intitulée « Le caractère trinitaire de la pneumatologie orthodoxe ». Nous vous proposons une traduction en français de ce texte réalisée par Yvan Koenig. Pour la lire, cliquez sur ce lien.

Vous pouvez également lire et voir la laudatio qui a été prononcée à cette occasion par le père Jivko Panev.

A voir l’office des défunts célébré aujourd’hui à Cetinje (Monténégro)

